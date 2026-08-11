Сегодняшняя цена Nookplot

Текущая цена Nookplot (NOOK) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NOOK на USD составляет $ 0 за NOOK.

На данный момент Nookplot занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 351,480, при оборотном предложении 93.55B NOOK. В течение последних 24 часов, NOOK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NOOK изменился на -0.51% за последний час и на -15.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Nookplot (NOOK)

Рыночная капитализация $ 351.48K$ 351.48K $ 351.48K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 364.23K$ 364.23K $ 364.23K Оборотное предложение 93.55B 93.55B 93.55B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Nookplot составляет $ 351.48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NOOK составляет 93.55B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 364.23K.