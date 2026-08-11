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Текущая цена THINK Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация THINK составляет 995 681 USD. Отслеживайте обновления цен THINK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена THINK Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация THINK составляет 995 681 USD. Отслеживайте обновления цен THINK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена THINK Protocol (THINK)

Не в листинге

Текущая цена 1 THINK в USD:

$0,00099565
$0,00099565$0,00099565
-0,11%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены THINK Protocol (THINK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:09:43 (UTC+8)

Сегодняшняя цена THINK Protocol

Текущая цена THINK Protocol (THINK) сегодня составляет $ 0 с изменением 11,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации THINK на USD составляет $ 0 за THINK.

На данный момент THINK Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 995 681, при оборотном предложении 732,65M THINK. В течение последних 24 часов, THINK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,00112973 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,070137, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе THINK изменился на +0,12% за последний час и на -12,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 976,45.

Рыночная информация THINK Protocol (THINK)

$ 995,68K
$ 995,68K$ 995,68K

$ 976,45
$ 976,45$ 976,45

$ 995,68K
$ 995,68K$ 995,68K

732,65M
732,65M 732,65M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация THINK Protocol составляет $ 995,68K, при 24-часовом объеме торгов $ 976,45. Циркулируещее обращение THINK составляет 732,65M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 995,68K.

История цен THINK Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0,00112973
$ 0,00112973$ 0,00112973
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00112973
$ 0,00112973$ 0,00112973

$ 0,070137
$ 0,070137$ 0,070137

$ 0
$ 0$ 0

+0,12%

-11,42%

-12,14%

-12,14%

История цен THINK Protocol (THINK) в USD

За сегодня изменение цены THINK Protocol на USD составило $ -0,00012842645896576.
За последние 30 дней изменение цены THINK Protocol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены THINK Protocol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены THINK Protocol на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00012842645896576-11,42%
30 дней$ 0-8,14%
60 дней$ 0+16,00%
90 дней$ 0--

Прогноз цены THINK Protocol

Прогноз цены THINK Protocol (THINK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена THINK в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены THINK Protocol (THINK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена THINK Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену THINK Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены THINK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены THINK Protocol».

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Источник THINK Protocol (THINK)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

О THINK Protocol

Какова текущая цена THINK Protocol?

THINK Protocol торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -11.42%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как THINK соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -11.42% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если THINK превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как THINK Protocol показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents,AI Applications?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents,AI Applications THINK демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация THINK Protocol?

Рыночная капитализация ₽74494491.3210209152000 ставит THINK на 3185-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽0.084523719625158016000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется THINK?

THINK Protocol обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку THINK?

При наличии в обращении 732648576.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:09:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии THINK Protocol (THINK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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