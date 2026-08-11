Сегодняшняя цена Sogni AI

Текущая цена Sogni AI (SOGNI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOGNI на USD составляет $ 0 за SOGNI.

На данный момент Sogni AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 136 321, при оборотном предложении 3,33B SOGNI. В течение последних 24 часов, SOGNI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00794096, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOGNI изменился на +0,23% за последний час и на -5,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 53,45K.

Рыночная информация Sogni AI (SOGNI)

Рыночная капитализация $ 2,14M$ 2,14M $ 2,14M Объем (24Ч) $ 53,45K$ 53,45K $ 53,45K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6,41M$ 6,41M $ 6,41M Оборотное предложение 3,33B 3,33B 3,33B Общее предложение 9 999 132 191,077345 9 999 132 191,077345 9 999 132 191,077345

Текущая рыночная капитализация Sogni AI составляет $ 2,14M, при 24-часовом объеме торгов $ 53,45K. Циркулируещее обращение SOGNI составляет 3,33B, а общее предложение – 9999132191.077345. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,41M.