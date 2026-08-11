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Текущая цена IMGN Labs сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация IMGN составляет 667 846 USD. Отслеживайте обновления цен IMGN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена IMGN Labs сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация IMGN составляет 667 846 USD. Отслеживайте обновления цен IMGN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена IMGN Labs (IMGN)

Не в листинге

Текущая цена 1 IMGN в USD:

$0,00066735
$0,00066735$0,00066735
-2,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены IMGN Labs (IMGN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:00:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена IMGN Labs

Текущая цена IMGN Labs (IMGN) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IMGN на USD составляет $ 0 за IMGN.

На данный момент IMGN Labs занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 667 846, при оборотном предложении 1,00B IMGN. В течение последних 24 часов, IMGN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00793828, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе IMGN изменился на -0,13% за последний час и на +2,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,20.

Рыночная информация IMGN Labs (IMGN)

$ 667,85K
$ 667,85K$ 667,85K

$ 4,20
$ 4,20$ 4,20

$ 667,85K
$ 667,85K$ 667,85K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация IMGN Labs составляет $ 667,85K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,20. Циркулируещее обращение IMGN составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 667,85K.

История цен IMGN Labs в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00793828
$ 0,00793828$ 0,00793828

$ 0
$ 0$ 0

-0,13%

-2,50%

+2,49%

+2,49%

История цен IMGN Labs (IMGN) в USD

За сегодня изменение цены IMGN Labs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены IMGN Labs на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены IMGN Labs на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены IMGN Labs на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,50%
30 дней$ 0-18,21%
60 дней$ 0-9,82%
90 дней$ 0--

Прогноз цены IMGN Labs

Прогноз цены IMGN Labs (IMGN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IMGN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены IMGN Labs (IMGN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена IMGN Labs потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник IMGN Labs (IMGN)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

О IMGN Labs

Какова реальная цена IMGN Labs сегодня?

Текущая цена IMGN Labs составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -2.50%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для IMGN?

IMGN торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна IMGN Labs сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется IMGN?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что IMGN демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место IMGN Labs в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽49969655.1499390784000 IMGN Labs занимает #3272 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли IMGN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как IMGN Labs соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.593958957729264512000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение IMGN?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (1000000000.0 токенов), производительность категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications,Base Native и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:00:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии IMGN Labs (IMGN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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