Какова реальная цена IMGN Labs сегодня?

Текущая цена IMGN Labs составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -2.50%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для IMGN?

IMGN торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна IMGN Labs сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется IMGN?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что IMGN демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место IMGN Labs в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽49969655.1499390784000 IMGN Labs занимает #3272 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли IMGN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как IMGN Labs соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.593958957729264512000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение IMGN?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (1000000000.0 токенов), производительность категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications,Base Native и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.