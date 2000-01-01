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Топ токенов категории Launchpad ИИ агентов по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad ИИ агентов. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05284
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5578
-0.29%
-0.32%
-0.25%
$ 366.64M
$ 266.06K
3
FET
FET
FET
$ 0.136
-0.22%
-1.45%
-7.86%
$ 306.98M
$ 1.85M
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05871
+0.87%
+0.44%
+3.26%
$ 114.47M
$ 994.22K
5
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01344
+0.07%
+0.52%
-2.25%
$ 97.35M
$ 4.21M
6
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03058
+0.59%
+4.42%
+17.78%
$ 51.28M
$ 2.30M
7
Gravity
Gravity
G
$ 0.003615
+0.08%
+0.11%
-1.01%
$ 39.20M
$ 17.36M
8
Rei
Rei
REI
$ 0.02535318
+0.27%
-0.09%
+3.49%
$ 25.35M
$ 227.92K
9
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006516
+0.17%
-1.39%
+0.29%
$ 17.16M
$ 84.29M
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.0419
+0.07%
-0.10%
+3.35%
$ 14.08M
$ 1.43M
11
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011301
-0.73%
-2.13%
+29.57%
$ 11.24M
$ 6.43M
12
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02017
-0.45%
-6.11%
+12.47%
$ 7.90M
$ 5.19M
13
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02627
-0.19%
-0.68%
+1.75%
$ 5.85M
$ 2.24M
14
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004975
-0.66%
-10.36%
-7.35%
$ 4.99M
$ 12.56M
15
NetX
NetX
NETX
$ 0.201
+0.15%
+0.40%
-9.94%
$ 4.65M
$ 268.60K
16
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.04233339
+0.95%
-0.04%
+18.97%
$ 4.23M
$ 17.94K
17
World3
World3
WAI
$ 0.00821308
-0.02%
-0.04%
-10.04%
$ 2.78M
$ 77.65K
18
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005503
0.00%
-0.56%
+0.04%
$ 2.12M
$ 10.37M
19
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00223237
-0.01%
-0.02%
-0.17%
$ 1.82M
$ 550.95
20
Humans.ai
Humans.ai
HEART
$ 0.0002236
-0.09%
+3.19%
+2.48%
$ 1.74M
$ 301.40M
21
StrikeBit AI
StrikeBit AI
STRIKE
$ 0.00695297
+0.02%
-0.17%
-8.87%
$ 1.46M
$ 200.41K
22
Vertical AI
Vertical AI
VERTAI
$ 0.01426365
-0.09%
-0.00%
-8.79%
$ 1.17M
$ 342.90
23
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012087
-0.07%
-2.22%
+10.46%
$ 1.13M
$ 100.55M
24
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.53
0.00%
+0.06%
-6.61%
$ 1.06M
$ 828.10
25
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00349663
+0.32%
-0.02%
-9.73%
$ 979.03K
$ 2.77K
26
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.01916733
-0.02%
-0.00%
-17.34%
$ 938.47K
$ 46.23
27
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00091246
-0.09%
-0.02%
-16.34%
$ 912.96K
$ 932.06
28
Warden
Warden
WARD
$ 0.0035
-0.91%
+15.00%
+15.27%
$ 875.12K
$ 30.78M
29
Balance
Balance
EPT
$ 0.00032032
+0.80%
+0.01%
+1.95%
$ 742.06K
$ 362.17K
30
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0057249
-4.79%
+14.68%
+101.15%
$ 621.83K
$ 26.77M
31
ARC
ARC
ARC
$ 0.000533
0.00%
-6.82%
-13.75%
$ 548.99K
$ 516.02K
32
ArchAI
ArchAI
ARCHAI
$ 0.00061035
0.00%
-0.00%
-2.15%
$ 502.13K
$ 598.69
33
EternalAI
EternalAI
EAI
$ 0.00148322
0.00%
--
-0.49%
$ 472.36K
$ 2.12
34
BORT
BORT
BORT
$ 0.00045262
+0.27%
+0.05%
+22.93%
$ 439.24K
$ 26.47K
35
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
36
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.000402
+0.67%
-3.29%
-1.27%
$ 402.90K
$ 134.22M
37
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.000215
+19.44%
+19.44%
+19.44%
$ 308.30K
$ 567.56K
38
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00069637
-0.08%
-0.00%
-6.50%
$ 297.40K
$ 652.73
39
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00029625
-2.74%
-0.03%
+2.00%
$ 296.31K
$ 884.26
40
Solaris AI
Solaris AI
SOLARIS
$ 0.00028508
+0.04%
+0.07%
+15.32%
$ 285.06K
$ 1.76K
41
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 2.56E-6
0.00%
+2.10%
+4.92%
$ 256.00K
--
42
Dasha
Dasha
VVAIFU
$ 0.00020101
-0.11%
-0.01%
+1.39%
$ 199.64K
$ 5.41
43
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.76E-6
0.00%
+1.20%
-19.63%
$ 176.49K
--
44
MATES
MATES
MATES
$ 9.01E-6
+0.45%
-0.30%
+2.62%
$ 175.68K
--
45
0xMonk by Virtuals
0xMonk by Virtuals
MONK
$ 0.00017196
0.00%
--
+0.22%
$ 171.96K
$ 8.75
46
SuiAI
SuiAI
SUAI
$ 0.00014998
-1.75%
+0.01%
-1.99%
$ 149.98K
$ 464.96
47
Primis Protocol
Primis Protocol
PRIMIS
$ 0.00013329
+0.07%
-0.04%
-23.43%
$ 133.28K
$ 1.15K
48
STYLE Token
STYLE Token
STYLE
$ 0.00013071
0.00%
--
-0.05%
$ 106.72K
$ 7.14
49
Fleek
Fleek
FLK
$ 0.0051158
-8.24%
-0.10%
-7.74%
$ 102.32K
$ 5.43K
50
minidev
minidev
MINI
$ 1.31E-6
0.00%
-0.20%
-12.08%
$ 92.60K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad ИИ агентов и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad ИИ агентов представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 91 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.32B.
Какой токен из категории Launchpad ИИ агентов демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad ИИ агентов, отслеживаемых на MEXC, OBI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 19.44% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad ИИ агентов находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 91 токенов категории Launchpad ИИ агентов, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad ИИ агентов относятся SKY, VIRTUAL, FET. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad ИИ агентов?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad ИИ агентов составляет примерно $2.32B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad ИИ агентов, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.