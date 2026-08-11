Какова текущая цена Primis Protocol?

Primis Protocol оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -0.57%.

Насколько быстро растёт сообщество PRIMIS?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Primis Protocol?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Primis Protocol в секторе Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agent Launchpad. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов PRIMIS?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как PRIMIS соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.230391847529294640000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 999979619.8439099 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.