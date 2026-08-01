Какова сегодняшняя цена Balance (EPT)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -1.63%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов EPT находится в обращении?

Обращающееся предложение EPT составляет 2316583333.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Balance?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей EPT. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Balance?

Рыночная капитализация составляет ₽55434519.5803629440000, что ставит Balance на 3163-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется EPT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Balance?

Недавнее изменение цены на -1.63% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,DWF Labs Portfolio,AI Agents,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,AI Agent Launchpad и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.