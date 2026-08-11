Сегодняшняя цена World3

Текущая цена World3 (WAI) сегодня составляет $ 0,0083626 с изменением 3,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAI на USD составляет $ 0,0083626 за WAI.

На данный момент World3 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 841 565, при оборотном предложении 339,06M WAI. В течение последних 24 часов, WAI торговался в диапазоне от $ 0,00808267 (минимум) до $ 0,00860653 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,069136, тогда как исторический минимум составил $ 0,00808267.

В краткосрочной перспективе WAI изменился на +0,48% за последний час и на -10,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 83,19K.

Рыночная информация World3 (WAI)

Рыночная капитализация $ 2,84M$ 2,84M $ 2,84M Объем (24Ч) $ 83,19K$ 83,19K $ 83,19K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8,38M$ 8,38M $ 8,38M Оборотное предложение 339,06M 339,06M 339,06M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация World3 составляет $ 2,84M, при 24-часовом объеме торгов $ 83,19K. Циркулируещее обращение WAI составляет 339,06M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,38M.