HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain. HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

Прогноз цены HAiO (USD)

Сколько будет стоить HAiO (HAIO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HAiO (HAIO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HAiO.

Токеномика HAiO (HAIO)

Понимание токеномики HAiO (HAIO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HAIO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HAiO (HAIO) Сколько стоит HAiO (HAIO) на сегодня? Актуальная цена HAIO в USD – 0,02155224 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HAIO в USD? $ 0,02155224 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HAIO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HAiO? Рыночная капитализация HAIO составляет $ 6,30M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HAIO? Циркулирующее предложение HAIO составляет 292,98M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HAIO? HAIO достиг максимальной цены (ATH) в 0,04475526 USD . Какова была минимальная цена HAIO за все время (ATL)? HAIO достиг минимальной цены (ATL) в 0,01719764 USD . Каков объем торгов HAIO? Объем торгов за последние 24 часа для HAIO составляет -- USD . Вырастет ли HAIO в цене в этом году? HAIO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HAIO для более подробного анализа.

