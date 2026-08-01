Сегодняшняя цена Dasha

Текущая цена Dasha (VVAIFU) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VVAIFU на USD составляет $ 0 за VVAIFU.

На данный момент Dasha занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 199 818, при оборотном предложении 993,22M VVAIFU. В течение последних 24 часов, VVAIFU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,20873, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VVAIFU изменился на +0,10% за последний час и на +1,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5,42.

Рыночная информация Dasha (VVAIFU)

Рыночная капитализация $ 199,82K$ 199,82K $ 199,82K Объем (24Ч) $ 5,42$ 5,42 $ 5,42 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 199,82K$ 199,82K $ 199,82K Оборотное предложение 993,22M 993,22M 993,22M Общее предложение 993 224 765,933509 993 224 765,933509 993 224 765,933509

Текущая рыночная капитализация Dasha составляет $ 199,82K, при 24-часовом объеме торгов $ 5,42. Циркулируещее обращение VVAIFU составляет 993,22M, а общее предложение – 993224765.933509. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 199,82K.