EPT

Balance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей.

Название криптовалютыEPT

МестоNo.825

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.61%

Оборотное предложение2,442,518,929

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение9,999,999,990

Коэффициент обращения0.2442%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.061734272639565727,2025-04-21

Наименьшая цена0.007516907948050062,2025-05-08

Публичный блокчейнETH

ВведениеBalance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей.

Сектор

Соцсети

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