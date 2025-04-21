EPT

Balance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей.

Название криптовалютыEPT

МестоNo.825

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.61%

Оборотное предложение2,442,518,929

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение9,999,999,990

Коэффициент обращения0.2442%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.061734272639565727,2025-04-21

Наименьшая цена0.007516907948050062,2025-05-08

Публичный блокчейнETH

ВведениеBalance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
EPT/USDT
Balance
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (EPT)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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Открытые позиции (0)
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