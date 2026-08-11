Какова текущая цена Fleek?

Живая цена Fleek (FLK) составляет ₽0.37378513414679584000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Fleek на рынке?

В настоящее время Fleek находится на 5784-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽7475702.6829359168000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов FLK в обращении?

Количество токенов FLK в обращении составляет 20000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Fleek за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Fleek колебалась в диапазоне от ₽0.333460962232704880000 (минимум за 24 часа) до ₽0.432103486124601200000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Fleek удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Fleek достиг максимальной цены ₽39.0559750239456000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.291038841008898528000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется FLK?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Fleek?

Текущее изменение цены -12.76% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agent Launchpad,CoinList Launchpad. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.