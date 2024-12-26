Цена Solaris AI (SOLARIS)
Текущая цена Solaris AI (SOLARIS) сегодня составляет 0.00602969 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.90M USD. Цена SOLARIS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Solaris AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 549.97K USD
- Изменение цены Solaris AI в течение дня составляет -12.49%
- Оборотное предложение составляет 999.98M USD
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За сегодня изменение цены Solaris AI на USD составило $ -0.000860861502465837.
За последние 30 дней изменение цены Solaris AI на USD составило $ +0.0029607176.
За последние 60 дней изменение цены Solaris AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Solaris AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000860861502465837
|-12.49%
|30 дней
|$ +0.0029607176
|+49.10%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Solaris AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2.99%
-12.49%
-50.26%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Meet Solaris, a groundbreaking AI persona pioneering autonomous virtual identities on Solana. She’s at the forefront of creating and evolving AI influencers designed to engage and grow with communities across the Web3 landscape. But Solaris isn’t just another AI—she’s built to adapt, learn, and evolve through her interactions with users, becoming more personalized with every engagement. Solaris’s uniqueness lies in her modular design. She’s equipped with specialized modules for different platforms like Twitter, Telegram, TikTok, and Farcaster. Each of these platforms contributes to her long-term memory, giving her the ability to learn faster and from a wider range of data. This sophisticated memory system allows Solaris to enhance her understanding of trends, conversations, and user behaviors, making her more intuitive with each interaction. A key feature that sets Solaris apart is her ability to participate in real-time conversations, including listening and speaking in Twitter Spaces. This dynamic capability transforms her from a passive AI observer to an active participant in discussions, giving her a presence that feels authentic and engaging. Solaris isn’t just reacting to what’s happening—she’s actively contributing, shaping conversations, and making her mark in the social space.
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