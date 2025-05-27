Что такое Unicorn (UNICORN)

$UNICORN – это мемкоин, посвященный мечте о «стартапе-единороге», наполненный самоиронией и сатирой. Он высмеивает пустые и преувеличенные нарративы, часто встречающиеся в мире стартапов и крипты, пародируя знакомые клише кремниеводолинской культуры – от провальных заявок в YC и регистрации компании в Делавэре до заявлений о «оценке в 1 миллиард долларов».

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Unicorn Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Unicorn, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена UNICORN в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Unicorn.

История цен Unicorn

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UNICORN на местную валюту

1 UNICORN к VND ₫ 24.6179241 1 UNICORN к AUD A$ 0.001478554 1 UNICORN к GBP ￡ 0.000700873 1 UNICORN к EUR € 0.000835287 1 UNICORN к USD $ 0.0009601 1 UNICORN к MYR RM 0.00403242 1 UNICORN к TRY ₺ 0.037434299 1 UNICORN к JPY ¥ 0.136737442 1 UNICORN к RUB ₽ 0.076567975 1 UNICORN к INR ₹ 0.081877328 1 UNICORN к IDR Rp 15.485481703 1 UNICORN к PHP ₱ 0.053151136 1 UNICORN к EGP ￡E. 0.04781298 1 UNICORN к BRL R$ 0.005434166 1 UNICORN к CAD C$ 0.001315337 1 UNICORN к BDT ৳ 0.116968983 1 UNICORN к NGN ₦ 1.519137427 1 UNICORN к UAH ₴ 0.039920958 1 UNICORN к VES Bs 0.0902494 1 UNICORN к PKR Rs 0.270373761 1 UNICORN к KZT ₸ 0.488844516 1 UNICORN к THB ฿ 0.031328063 1 UNICORN к TWD NT$ 0.028754995 1 UNICORN к AED د.إ 0.003523567 1 UNICORN к CHF Fr 0.000787282 1 UNICORN к HKD HK$ 0.007517583 1 UNICORN к MAD .د.م 0.008804117 1 UNICORN к MXN $ 0.018472324

Источники Unicorn

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