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Какова текущая цена MeowCat?

Живая цена MeowCat (MEOW) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает MeowCat на рынке?

В настоящее время MeowCat находится на 10517-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽630591.254251477680000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов MEOW в обращении?

Количество токенов MEOW в обращении составляет 100000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен MeowCat за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена MeowCat колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько MeowCat удалён от своего максимума и минимума за всё время?

MeowCat достиг максимальной цены ₽15.2080581981021344000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется MEOW?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для MeowCat?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Avalanche Ecosystem,Meme,Cat-Themed. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.