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Первое в мире криптовалют приложение «Everything App (Универсальное приложение)», делающее DeFi таким же простым, как iPhone: мгновенные свопы кроссчейн, фермерство доходности и торговля бессрочными фьючерсами с нулевой комиссией за газ, нулевым бриджингом и полным самообеспечением.

Название криптовалютыHOME

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеПервое в мире криптовалют приложение «Everything App (Универсальное приложение)», делающее DeFi таким же простым, как iPhone: мгновенные свопы кроссчейн, фермерство доходности и торговля бессрочными фьючерсами с нулевой комиссией за газ, нулевым бриджингом и полным самообеспечением.

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