Что такое BOOP (BOOP)

BOOP — это нативный токен платформы boop.fun. С помощью стейкинга BOOP пользователи получают аирдроп-вознаграждения и комиссии за торговлю токенами, запущенными на платформе.

BOOP доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в BOOP. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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BOOP Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как BOOP, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена BOOP в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены BOOP.

История цен BOOP

Отслеживание траектории движения цены BOOP дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории BOOP в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен BOOP.

Как купить BOOP (BOOP)

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BOOP на местную валюту

1 BOOP к VND ₫ 1 706,15214 1 BOOP к AUD A$ 0,1024716 1 BOOP к GBP ￡ 0,0485742 1 BOOP к EUR € 0,0585552 1 BOOP к USD $ 0,06654 1 BOOP к MYR RM 0,2814642 1 BOOP к TRY ₺ 2,5923984 1 BOOP к JPY ¥ 9,558471 1 BOOP к RUB ₽ 5,3311848 1 BOOP к INR ₹ 5,6805198 1 BOOP к IDR Rp 1 090,8194976 1 BOOP к PHP ₱ 3,6949662 1 BOOP к EGP ￡E. 3,3130266 1 BOOP к BRL R$ 0,3772818 1 BOOP к CAD C$ 0,0911598 1 BOOP к BDT ৳ 8,1065682 1 BOOP к NGN ₦ 105,2842458 1 BOOP к UAH ₴ 2,7667332 1 BOOP к VES Bs 6,25476 1 BOOP к PKR Rs 18,7383294 1 BOOP к KZT ₸ 33,8795064 1 BOOP к THB ฿ 2,1771888 1 BOOP к TWD NT$ 1,9962 1 BOOP к AED د.إ 0,2442018 1 BOOP к CHF Fr 0,0545628 1 BOOP к HKD HK$ 0,5210082 1 BOOP к MAD .د.م 0,6101718 1 BOOP к MXN $ 1,2802296

Источники BOOP

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о BOOP Какова цена BOOP (BOOP) сегодня? Текущая цена BOOP (BOOP) составляет 0,06654 USD . Какова рыночная капитализация BOOP (BOOP)? Текущая рыночная капитализация BOOP составляет $ 19,99M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BOOP на его рыночную цену в реальном времени 0,06654 USD . Каково оборотное предложение BOOP (BOOP)? Текущее оборотное предложение BOOP (BOOP) составляет 300,41M USD . Какова была самая высокая цена BOOP (BOOP)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена BOOP (BOOP) составляет 0,51 USD . Каков 24-часовой объем торгов BOOP (BOOP)? 24-часовой объем торгов BOOP (BOOP) составляет $ 201,14K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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