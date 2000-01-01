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Principais tokens de RPG por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor RPG. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002053
-0.05%
-0.39%
-2.95%
$ 195.53M
$ 3.31B
2
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.894
-0.31%
-1.74%
-4.44%
$ 21.18M
$ 19.04K
3
Big Time
Big Time
BIGTIME
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0.00%
-4.57%
-9.73%
$ 12.05M
$ 11.77M
4
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.10726
-1.43%
+5.00%
-30.11%
$ 10.85M
$ 1.94M
5
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07121
-0.55%
-4.60%
-11.26%
$ 7.57M
$ 719.76K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04316507
-0.06%
-0.00%
-0.84%
$ 2.28M
$ 19.56K
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00386
0.00%
+1.57%
-12.19%
$ 2.06M
$ 9.37M
8
$ 362.85
-0.10%
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$ 1.99M
$ 167.87
9
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
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--
-2.78%
$ 1.78M
$ 353.73
10
Seraph
Seraph
SERAPH
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$ 1.08M
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11
Otherworld
Otherworld
OWN
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--
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12
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
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13
Voxies
Voxies
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14
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
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$ 702.96K
--
15
XAYA
XAYA
WCHI
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16
MetaCene
MetaCene
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$ 648.15K
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17
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
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$ 595.06K
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18
Matchain
Matchain
MAT
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$ 584.66K
$ 1.73M
19
Moon Tropica
Moon Tropica
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$ 575.82K
$ 1.89K
20
Warped
Warped
WARPED
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$ 575.44K
--
21
RavenQuest
RavenQuest
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$ 552.80K
$ 5.36K
22
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
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$ 512.49K
$ 44.85K
23
MCH Coin
MCH Coin
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24
QORPO
QORPO
QORPO
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25
END
END
END
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--
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$ 2.30
26
Survivor
Survivor
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27
Moonsama
Moonsama
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28
Mobox
Mobox
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29
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
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$ 309.42K
--
30
MagicCraft
MagicCraft
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--
31
Affyn
Affyn
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32
Cryowar
Cryowar
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33
Revomon
Revomon
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Apeiron
Apeiron
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Decimated
Decimated
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36
Funtico
Funtico
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--
37
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
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StarShip
StarShip
STARSHIP
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Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
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Legend of Arcadia
Legend of Arcadia
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Genopets
Genopets
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Domi
Domi
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Avarik Saga
Avarik Saga
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Scotty Beam
Scotty Beam
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HDOKI
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FaraLand
FaraLand
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MoonPrime Games
MoonPrime Games
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CryptoBlades
CryptoBlades
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49
GensoKishi Metaverse
GensoKishi Metaverse
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Gold Fever Native Gold
Gold Fever Native Gold
NGL
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0.00%
--
0.00%
$ 68.55K
$ 10.03

Perguntas frequentes

O que são tokens de RPG e por que são populares?
Tokens de RPG representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 68 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $271.07M.
Qual é o token de RPG com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de RPG acompanhados na MEXC, LUNAR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.40% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de RPG existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 68 tokens de RPG, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de RPG incluem FLOKI, ILV, BIGTIME. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria RPG?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de RPG é de aproximadamente $271.07M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor RPG, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.