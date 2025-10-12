Informações de preço de Cryowar (CWAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00126101 $ 0.00126101 $ 0.00126101 Mínimo 24h $ 0.00158647 $ 0.00158647 $ 0.00158647 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00126101$ 0.00126101 $ 0.00126101 Máximo 24h $ 0.00158647$ 0.00158647 $ 0.00158647 Máximo histórico $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Menor preço $ 0.00066523$ 0.00066523 $ 0.00066523 Variação de Preço (1h) -0.05% Alteração de Preço (1D) +13.31% Variação de Preço (7d) -11.23% Variação de Preço (7d) -11.23%

O preço em tempo real de Cryowar (CWAR) é $0.00149469. Nas últimas 24 horas, CWAR foi negociado entre a mínima de $ 0.00126101 e a máxima de $ 0.00158647, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CWAR é $ 6.29, enquanto o mais baixo é $ 0.00066523.

Em termos de desempenho de curto prazo, CWAR variou -0.05% na última hora, +13.31% nas últimas 24 horas e -11.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cryowar (CWAR)

Capitalização de mercado $ 450.44K$ 450.44K $ 450.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Fornecimento Circulante 301.36M 301.36M 301.36M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cryowar é $ 450.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CWAR é 301.36M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.49M.