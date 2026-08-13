Preço de Sidus hoje

O preço ao vivo de Sidus (SIDUS) hoje é $ 0, com uma variação de 18.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIDUS para USD é de $ 0 por SIDUS.

Sidus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 59,853, com um fornecimento em circulação de 18.88B SIDUS. Nas últimas 24 horas, SIDUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.193233, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SIDUS movimentou-se -13.24% na última hora e -23.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sidus (SIDUS)

Capitalização de mercado $ 59.85K$ 59.85K $ 59.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.85K$ 59.85K $ 59.85K Fornecimento Circulante 18.88B 18.88B 18.88B Fornecimento total 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716

A capitalização de mercado atual de Sidus é $ 59.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SIDUS é 18.88B, com um fornecimento total de 18877204651.91716. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 59.85K.