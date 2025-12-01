Preço de UFO Gaming hoje

O preço ao vivo de UFO Gaming (UFO) hoje é --, com uma variação de 13.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UFO para USD é de -- por UFO.

UFO Gaming ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,329,462, com um fornecimento em circulação de 25.76T UFO. Nas últimas 24 horas, UFO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00005569, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UFO movimentou-se +0.30% na última hora e +20.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UFO Gaming (UFO)

Capitalização de mercado $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Fornecimento Circulante 25.76T 25.76T 25.76T Fornecimento total 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

A capitalização de mercado atual de UFO Gaming é $ 1.33M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UFO é 25.76T, com um fornecimento total de 25757575757575.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.33M.