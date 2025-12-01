Preço de Genopets hoje

O preço ao vivo de Genopets (GENE) hoje é $ 0.00217239, com uma variação de 11.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GENE para USD é de $ 0.00217239 por GENE.

Genopets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 187,720, com um fornecimento em circulação de 86.41M GENE. Nas últimas 24 horas, GENE foi negociado entre $ 0.00216986 (mínimo) e $ 0.0029761 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 37.83, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00106923.

No desempenho de curto prazo, GENE movimentou-se -19.13% na última hora e -54.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Genopets (GENE)

