ACE

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Nome da criptoACE

ClassificaçãoNo.624

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)16.44%

Fornecimento circulante68,700,289

Fornecimento máximo147,000,000

Fornecimento total146,307,870

Taxa circulante0.4673%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico17.948923927407268,2023-12-18

Menor preço0.4264239671179304,2025-04-09

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.