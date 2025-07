MAT

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Nome da criptoMAT

ClassificaçãoNo.1644

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)66.76%

Fornecimento circulante7,230,000

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total40,000,000

Taxa circulante0.0723%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6.672668572600626,2025-06-19

Menor preço0.2864027062045666,2025-07-09

Blockchain públicaBSC

