Preço de Moonsama hoje

O preço ao vivo de Moonsama (SAMA) hoje é $ 0.00221391, com uma variação de 16.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAMA para USD é de $ 0.00221391 por SAMA.

Moonsama ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,212,561, com um fornecimento em circulação de 1.00B SAMA. Nas últimas 24 horas, SAMA foi negociado entre $ 0.0018866 (mínimo) e $ 0.00222973 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.072871, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00160308.

No desempenho de curto prazo, SAMA movimentou-se -0.43% na última hora e +25.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moonsama (SAMA)

Capitalização de mercado $ 2.21M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.21M Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

