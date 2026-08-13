Preço de Imaginary Ones hoje

O preço ao vivo de Imaginary Ones (BUBBLE) hoje é $ 0, com uma variação de 1.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUBBLE para USD é de $ 0 por BUBBLE.

Imaginary Ones ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 309,422, com um fornecimento em circulação de 1.39B BUBBLE. Nas últimas 24 horas, BUBBLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0164419, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUBBLE movimentou-se -- na última hora e -1.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Imaginary Ones (BUBBLE)

Capitalização de mercado $ 309.42K$ 309.42K $ 309.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 762.05K$ 762.05K $ 762.05K Fornecimento Circulante 1.39B 1.39B 1.39B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Imaginary Ones é $ 309.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUBBLE é 1.39B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 762.05K.