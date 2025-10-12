O que é END (END)

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

Recurso de END (END) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do END (em USD)

Quanto valerá END (END) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em END (END) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para END.

Confira a previsão de preço de END agora!

END para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de END (END)

Compreender a tokenomics de END (END) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token END agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre END (END) Quanto vale hoje o END (END)? O preço ao vivo de END em USD é 0.00836528 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de END para USD? $ 0.00836528 . Confira o O preço atual de END para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de END? A capitalização de mercado de END é $ 1.01M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de END? O fornecimento circulante de END é de 120.81M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de END? END atingiu um preço máximo histórico de 0.087624 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de END? END atingiu um preço minímo histórico de 0.00383942 USD . Qual é o volume de negociação de END? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para END é -- USD . END vai subir ainda este ano? END pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do END para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o END (END)