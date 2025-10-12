Informações de preço de Affyn (FYN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00108478 $ 0.00108478 $ 0.00108478 Mínimo 24h $ 0.00117359 $ 0.00117359 $ 0.00117359 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00108478$ 0.00108478 $ 0.00108478 Máximo 24h $ 0.00117359$ 0.00117359 $ 0.00117359 Máximo histórico $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) +3.29% Variação de Preço (7d) -9.59% Variação de Preço (7d) -9.59%

O preço em tempo real de Affyn (FYN) é $0.00112294. Nas últimas 24 horas, FYN foi negociado entre a mínima de $ 0.00108478 e a máxima de $ 0.00117359, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FYN é $ 1.84, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FYN variou +0.02% na última hora, +3.29% nas últimas 24 horas e -9.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Affyn (FYN)

Capitalização de mercado $ 431.01K$ 431.01K $ 431.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 383.92M 383.92M 383.92M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Affyn é $ 431.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FYN é 383.92M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.