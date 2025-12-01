Preço de Domi hoje

O preço ao vivo de Domi (DOMI) hoje é $ 0.00209381, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOMI para USD é de $ 0.00209381 por DOMI.

Domi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 963,177, com um fornecimento em circulação de 460.00M DOMI. Nas últimas 24 horas, DOMI foi negociado entre $ 0.0020715 (mínimo) e $ 0.00216499 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.407925, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00186358.

No desempenho de curto prazo, DOMI movimentou-se -0.23% na última hora e +4.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Domi (DOMI)

Capitalização de mercado $ 963.18K$ 963.18K $ 963.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Fornecimento Circulante 460.00M 460.00M 460.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Domi é $ 963.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOMI é 460.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.09M.