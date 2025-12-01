Preço de Guild of Guardians hoje

O preço ao vivo de Guild of Guardians (GOG) hoje é $ 0.0039092, com uma variação de 8.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOG para USD é de $ 0.0039092 por GOG.

Guild of Guardians ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,127,483, com um fornecimento em circulação de 800.13M GOG. Nas últimas 24 horas, GOG foi negociado entre $ 0.00354784 (mínimo) e $ 0.00417824 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.78, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00342447.

No desempenho de curto prazo, GOG movimentou-se -- na última hora e +11.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Guild of Guardians (GOG)

Capitalização de mercado $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Fornecimento Circulante 800.13M 800.13M 800.13M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

