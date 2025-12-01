Preço de BORNE hoje

O preço ao vivo de BORNE (BORNE) hoje é $ 0.00590567, com uma variação de 3.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BORNE para USD é de $ 0.00590567 por BORNE.

BORNE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 154,174, com um fornecimento em circulação de 26.11M BORNE. Nas últimas 24 horas, BORNE foi negociado entre $ 0.00563392 (mínimo) e $ 0.00595982 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04767635, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00470662.

No desempenho de curto prazo, BORNE movimentou-se +0.76% na última hora e +20.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BORNE (BORNE)

Capitalização de mercado $ 154.17K$ 154.17K $ 154.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Fornecimento Circulante 26.11M 26.11M 26.11M Fornecimento total 172,496,473.48 172,496,473.48 172,496,473.48

A capitalização de mercado atual de BORNE é $ 154.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BORNE é 26.11M, com um fornecimento total de 172496473.48. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.02M.