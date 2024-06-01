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Principais tokens de Restaking por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Restaking. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2 073,61
0,00%
-0,06%
-0,84%
$ 3,38B
$ 0,01
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2 025,57
-0,08%
0,00%
-0,81%
$ 864,80M
$ 27,84K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63 829
-0,08%
-0,00%
-1,19%
$ 654,34M
$ 636,21K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0,3828
+0,08%
+1,06%
+5,08%
$ 337,12M
$ 4,31M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,338
+0,23%
-1,26%
-0,97%
$ 227,60M
$ 162,23K
6
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0,1713
+0,47%
-2,21%
-2,49%
$ 136,22M
$ 700,39K
7
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2 038,73
-0,07%
-0,00%
-0,65%
$ 86,68M
$ 1,50K
8
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63 047
0,00%
--
-1,10%
$ 62,07M
$ 26,84
9
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2 324,02
0,00%
--
-0,71%
$ 58,46M
$ 542,84
10
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62 482
0,00%
--
0,00%
$ 50,03M
$ 127,66
11
$ 0,005872
+0,50%
-0,52%
+1,40%
$ 37,62M
$ 10,14M
12
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2,044
+0,20%
-2,16%
-0,83%
$ 33,22M
$ 25,68K
13
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2 059,01
0,00%
-0,00%
-1,24%
$ 32,34M
$ 17,77K
14
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,05872
-0,02%
-0,61%
-2,54%
$ 26,80M
$ 969,49K
15
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2 024,06
0,00%
0,00%
-0,12%
$ 23,35M
$ 43,65
16
Renzo
Renzo
REZ
$ 0,002713
0,00%
-1,17%
+3,59%
$ 23,21M
$ 22,03M
17
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0,01151
+0,35%
-11,12%
-17,83%
$ 13,30M
$ 26,78M
18
Kelp Gain
Kelp Gain
AGETH
$ 1 997,9
-0,08%
0,00%
-1,81%
$ 12,75M
$ 142,76
19
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0,03448
-0,26%
-7,91%
+3,27%
$ 9,87M
$ 1,68M
20
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98,65
-0,08%
-0,00%
+4,60%
$ 7,83M
$ 385,88
21
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1 962,01
+0,12%
--
-0,76%
$ 7,49M
$ 15,36K
22
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88,55
-0,18%
-0,00%
+4,62%
$ 6,94M
$ 29,12K
23
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0,0125
0,00%
-2,36%
0,00%
$ 6,00M
$ 4,75M
24
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0,0008434
+0,21%
+0,55%
-9,71%
$ 4,95M
$ 64,65M
25
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0,0006238
+0,20%
+3,83%
+3,11%
$ 3,20M
$ 81,74M
26
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98,69
-0,06%
-0,00%
+4,69%
$ 2,79M
$ 4,15K
27
King Protocol
King Protocol
KING
$ 174,32
-0,07%
-0,01%
-0,92%
$ 1,15M
$ 31,37
28
Obol
Obol
OBOL
$ 0,00224931
-1,06%
+0,02%
-13,82%
$ 716,14K
$ 228,54K
29
Automata
Automata
ATA
$ 0,00051953
-0,06%
+0,03%
-1,53%
$ 504,84K
$ 64,69K
30
Lair
Lair
LAIR
$ 0,00062407
-0,02%
-0,01%
-7,03%
$ 442,93K
$ 235,87
31
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8,42
-0,24%
--
+2,06%
$ 364,23K
$ 64,56
32
Carrot by Puffer
Carrot by Puffer
CARROT
$ 0,00385911
0,00%
--
-9,14%
$ 336,03K
$ 568,24
33
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0,01285686
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-0,02%
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$ 296,09K
$ 291,13
34
SatLayer
SatLayer
SLAY
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+0,21%
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$ 177,04K
$ 185,98
35
Eigenpie
Eigenpie
EGP
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--
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$ 4,00
36
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
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--
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$ 143,01K
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37
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0,00187196
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--
-1,24%
$ 71,61K
$ 1,17
38
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
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+0,77%
$ 56,13K
$ 7,52
39
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4,214E-5
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0,00%
0,00%
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--
40
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0,002432
+0,04%
-0,82%
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--
$ 22,43M
41
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0,002025
-0,10%
+2,02%
+4,44%
--
$ 35,60M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Restaking e por que são populares?
Tokens de Restaking representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 41 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.12B.
Qual é o token de Restaking com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Restaking acompanhados na MEXC, SWELL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.83% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Restaking existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 41 tokens de Restaking, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Restaking incluem WEETH, RSETH, LBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Restaking?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Restaking é de aproximadamente $6.12B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Restaking, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.