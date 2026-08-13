Preço de Carrot by Puffer hoje

O preço ao vivo de Carrot by Puffer (CARROT) hoje é $ 0.00385911, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CARROT para USD é de $ 0.00385911 por CARROT.

Carrot by Puffer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 336,032, com um fornecimento em circulação de 87.08M CARROT. Nas últimas 24 horas, CARROT foi negociado entre $ 0.00385841 (mínimo) e $ 0.00386038 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.686871, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00277692.

No desempenho de curto prazo, CARROT movimentou-se -- na última hora e -8.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 568.24.

Informações de mercado de Carrot by Puffer (CARROT)

Capitalização de mercado $ 336.03K$ 336.03K $ 336.03K Volume (24h) $ 568.24$ 568.24 $ 568.24 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 385.91K$ 385.91K $ 385.91K Fornecimento Circulante 87.08M 87.08M 87.08M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Carrot by Puffer é $ 336.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 568.24. A oferta em circulação de CARROT é 87.08M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 385.91K.