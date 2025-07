REZ

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Nome da criptoREZ

ClassificaçãoNo.595

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.63%

Fornecimento circulante3,261,926,659.446026

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.3261%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.2638121338397925,2024-04-30

Menor preço0.007039903655216518,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

