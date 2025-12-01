Preço de Lair hoje

O preço ao vivo de Lair (LAIR) hoje é $ 0.001288, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAIR para USD é de $ 0.001288 por LAIR.

Lair ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 914,159, com um fornecimento em circulação de 709.75M LAIR. Nas últimas 24 horas, LAIR foi negociado entre $ 0.00128797 (mínimo) e $ 0.00130129 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04308942, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00128797.

No desempenho de curto prazo, LAIR movimentou-se -- na última hora e -14.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lair (LAIR)

Capitalização de mercado $ 914.16K$ 914.16K $ 914.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Fornecimento Circulante 709.75M 709.75M 709.75M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lair é $ 914.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LAIR é 709.75M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.29M.