SSV

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

Nome da criptoSSV

ClassificaçãoNo.283

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)335,11%

Fornecimento circulante13 371 822,37302498

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total13 571 822,37302498

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico65.93224832365777,2024-03-25

Menor preço3.676640212283031,2022-06-18

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

