EIGEN

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

Nome da criptoEIGEN

ClassificaçãoNo.129

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)65.43%

Fornecimento circulante315,141,546.92922217

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,736,730,273.473851

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.651838515776891,2024-12-17

Menor preço0.6687837939049447,2025-04-09

Blockchain públicaETH

