Nome da criptoPENDLE

ClassificaçãoNo.99

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)55.60%

Fornecimento circulante164,872,156.78885794

Fornecimento máximo0

Fornecimento total281,527,448.45853144

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico7.517135769763217,2024-04-11

Menor preço0.033486880201439986,2022-11-09

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoPendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

