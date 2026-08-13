Preço de Kyros hoje

O preço ao vivo de Kyros (KYROS) hoje é $ 0.01286609, com uma variação de 1.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KYROS para USD é de $ 0.01286609 por KYROS.

Kyros ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 296,300, com um fornecimento em circulação de 23.03M KYROS. Nas últimas 24 horas, KYROS foi negociado entre $ 0.0127435 (mínimo) e $ 0.01333069 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.158595, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00927596.

No desempenho de curto prazo, KYROS movimentou-se -0.24% na última hora e -0.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 282.82.

Informações de mercado de Kyros (KYROS)

Capitalização de mercado $ 296.30K$ 296.30K $ 296.30K Volume (24h) $ 282.82$ 282.82 $ 282.82 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 586.42K$ 586.42K $ 586.42K Fornecimento Circulante 23.03M 23.03M 23.03M Fornecimento total 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

A capitalização de mercado atual de Kyros é $ 296.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 282.82. A oferta em circulação de KYROS é 23.03M, com um fornecimento total de 45578880.03552297. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 586.42K.