Preço de Fragmetric hoje

O preço ao vivo de Fragmetric (FRAG) hoje é $ 0, com uma variação de 0,00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRAG para USD é de $ 0 por FRAG.

Fragmetric ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 143.007, com um fornecimento em circulação de 202,00M FRAG. Nas últimas 24 horas, FRAG foi negociado entre $ 0,0 (mínimo) e $ 0,0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,170403, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FRAG movimentou-se -- na última hora e +15,19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 21,11.

Informações de mercado de Fragmetric (FRAG)

Capitalização de mercado $ 143,01K$ 143,01K $ 143,01K Volume (24h) $ 21,11$ 21,11 $ 21,11 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 707,96K$ 707,96K $ 707,96K Fornecimento Circulante 202,00M 202,00M 202,00M Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de Fragmetric é $ 143,01K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 21,11. A oferta em circulação de FRAG é 202,00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 707,96K.