O preço ao vivo de Eigenpie (EGP) hoje é $ 0.333378, com uma variação de 1.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EGP para USD é de $ 0.333378 por EGP.

Eigenpie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,231,073, com um fornecimento em circulação de 3.69M EGP. Nas últimas 24 horas, EGP foi negociado entre $ 0.327077 (mínimo) e $ 0.34315 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 9.68, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.212282.

No desempenho de curto prazo, EGP movimentou-se +0.00% na última hora e +4.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Eigenpie (EGP)

Capitalização de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M Fornecimento Circulante 3.69M 3.69M 3.69M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

