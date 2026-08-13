Preço de SatLayer hoje

O preço ao vivo de SatLayer (SLAY) hoje é $ 0, com uma variação de 20.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLAY para USD é de $ 0 por SLAY.

SatLayer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 176,743, com um fornecimento em circulação de 609.00M SLAY. Nas últimas 24 horas, SLAY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.098666, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SLAY movimentou-se +0.01% na última hora e -24.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 185.68.

Informações de mercado de SatLayer (SLAY)

Capitalização de mercado $ 176.74K$ 176.74K $ 176.74K Volume (24h) $ 185.68$ 185.68 $ 185.68 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 609.46K$ 609.46K $ 609.46K Fornecimento Circulante 609.00M 609.00M 609.00M Fornecimento total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SatLayer é $ 176.74K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 185.68. A oferta em circulação de SLAY é 609.00M, com um fornecimento total de 2100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 609.46K.