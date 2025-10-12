O preço ao vivo de King Protocol hoje é 776.95 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KING para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KING facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de King Protocol hoje é 776.95 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de KING para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de KING facilmente na MEXC agora.

Mais sobre KING

Informações sobre preços de KING

Whitepaper de KING

Site oficial do KING

Tokenomics de KING

Previsão de preço de KING

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de King Protocol

Preço de King Protocol (KING)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 KING para USD

$777
$777$777
-7.50%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de King Protocol (KING)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:20:27 (UTC+8)

Informações de preço de King Protocol (KING) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 753.84
$ 753.84$ 753.84
Mínimo 24h
$ 854.43
$ 854.43$ 854.43
Máximo 24h

$ 753.84
$ 753.84$ 753.84

$ 854.43
$ 854.43$ 854.43

$ 3,400.5
$ 3,400.5$ 3,400.5

$ 400.49
$ 400.49$ 400.49

-0.14%

-7.58%

-45.74%

-45.74%

O preço em tempo real de King Protocol (KING) é $776.95. Nas últimas 24 horas, KING foi negociado entre a mínima de $ 753.84 e a máxima de $ 854.43, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KING é $ 3,400.5, enquanto o mais baixo é $ 400.49.

Em termos de desempenho de curto prazo, KING variou -0.14% na última hora, -7.58% nas últimas 24 horas e -45.74% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de King Protocol (KING)

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

--
----

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

9.34K
9.34K 9.34K

9,336.493958457351
9,336.493958457351 9,336.493958457351

A capitalização de mercado atual de King Protocol é $ 7.25M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KING é 9.34K, com um fornecimento total de 9336.493958457351. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.25M.

Histórico de preços de King Protocol (KING) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de King Protocol em USD foi de $ -63.7826396361923.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de King Protocol em USD foi de $ -211.4549450850.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de King Protocol em USD foi de $ -170.4945295600.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de King Protocol em USD foi de $ -201.7572553566004.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -63.7826396361923-7.58%
30 dias$ -211.4549450850-27.21%
60 dias$ -170.4945295600-21.94%
90 dias$ -201.7572553566004-20.61%

O que é King Protocol (KING)

Restaking protocols can distribute rewards in any ERC-20 token. However, users typically receive fractional amounts of these rewards, making them inconvenient to claim or trade. This situation can lead to a frustrating user experience, with poor returns for restakers, low token utilization, and increased selling pressure on reward tokens.

King Protocol (formerly known as LRT²) offers a solution through a unified restaking reward. KING represents a share of a vault full of restaking rewards. LRTs deposit restaking rewards into the vault and then mint and distribute KING to their restakers.

This streamlined system significantly reduces transaction costs and improves the efficiency of restaking reward distribution. It is particularly beneficial for small stakers, who might otherwise find managing and trading fractional rewards challenging. For larger stakeholders, the ability to redeem or arbitrage the vault share tokens creates an active market, helping to stabilize the King token price and drive liquidity.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de King Protocol (KING)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do King Protocol (em USD)

Quanto valerá King Protocol (KING) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em King Protocol (KING) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para King Protocol.

Confira a previsão de preço de King Protocol agora!

KING para moedas locais

Tokenomics de King Protocol (KING)

Compreender a tokenomics de King Protocol (KING) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KING agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre King Protocol (KING)

Quanto vale hoje o King Protocol (KING)?
O preço ao vivo de KING em USD é 776.95 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de KING para USD?
O preço atual de KING para USD é $ 776.95. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de King Protocol?
A capitalização de mercado de KING é $ 7.25M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de KING?
O fornecimento circulante de KING é de 9.34K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KING?
KING atingiu um preço máximo histórico de 3,400.5 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KING?
KING atingiu um preço minímo histórico de 400.49 USD.
Qual é o volume de negociação de KING?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KING é -- USD.
KING vai subir ainda este ano?
KING pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KING para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:20:27 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o King Protocol (KING)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.