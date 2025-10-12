O que é King Protocol (KING)

Restaking protocols can distribute rewards in any ERC-20 token. However, users typically receive fractional amounts of these rewards, making them inconvenient to claim or trade. This situation can lead to a frustrating user experience, with poor returns for restakers, low token utilization, and increased selling pressure on reward tokens. King Protocol (formerly known as LRT²) offers a solution through a unified restaking reward. KING represents a share of a vault full of restaking rewards. LRTs deposit restaking rewards into the vault and then mint and distribute KING to their restakers. This streamlined system significantly reduces transaction costs and improves the efficiency of restaking reward distribution. It is particularly beneficial for small stakers, who might otherwise find managing and trading fractional rewards challenging. For larger stakeholders, the ability to redeem or arbitrage the vault share tokens creates an active market, helping to stabilize the King token price and drive liquidity.

Previsão de preço do King Protocol (em USD)

Quanto valerá King Protocol (KING) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em King Protocol (KING) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para King Protocol.

KING para moedas locais

Tokenomics de King Protocol (KING)

Compreender a tokenomics de King Protocol (KING) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KING agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre King Protocol (KING) Quanto vale hoje o King Protocol (KING)? O preço ao vivo de KING em USD é 776.95 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KING para USD? $ 776.95 . Confira o O preço atual de KING para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de King Protocol? A capitalização de mercado de KING é $ 7.25M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KING? O fornecimento circulante de KING é de 9.34K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KING? KING atingiu um preço máximo histórico de 3,400.5 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KING? KING atingiu um preço minímo histórico de 400.49 USD . Qual é o volume de negociação de KING? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KING é -- USD . KING vai subir ainda este ano? KING pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KING para uma análise mais detalhada.

