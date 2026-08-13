Preço de Pell Network Token hoje

O preço ao vivo de Pell Network Token (PELL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PELL para USD é de $ 0 por PELL.

Pell Network Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,897, com um fornecimento em circulação de 336.00M PELL. Nas últimas 24 horas, PELL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02488985, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PELL movimentou-se -- na última hora e +0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.70.

Informações de mercado de Pell Network Token (PELL)

Capitalização de mercado $ 55.90K$ 55.90K $ 55.90K Volume (24h) $ 13.70$ 13.70 $ 13.70 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 349.36K$ 349.36K $ 349.36K Fornecimento Circulante 336.00M 336.00M 336.00M Fornecimento total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Pell Network Token é $ 55.90K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.70. A oferta em circulação de PELL é 336.00M, com um fornecimento total de 2100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 349.36K.