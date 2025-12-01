Preço de CYGNUS hoje

O preço ao vivo de CYGNUS (CGN) hoje é $ 0.002139, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CGN para USD é de $ 0.002139 por CGN.

CYGNUS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CGN. Nas últimas 24 horas, CGN foi negociado entre $ 0.002122 (mínimo) e $ 0.002145 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CGN movimentou-se +0.09% na última hora e +5.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 218.57K.

Informações de mercado de CYGNUS (CGN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 218.57K$ 218.57K $ 218.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.39M$ 21.39M $ 21.39M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de CYGNUS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 218.57K. A oferta em circulação de CGN é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.39M.