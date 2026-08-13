Preço de Lombard BTC hoje

O preço ao vivo de Lombard BTC (BTC.B) hoje é $ 63,759, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTC.B para USD é de $ 63,759 por BTC.B.

Lombard BTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 127,595,202, com um fornecimento em circulação de 2.00K BTC.B. Nas últimas 24 horas, BTC.B foi negociado entre $ 63,222 (mínimo) e $ 64,426 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 125,862, enquanto a mínima histórica foi de $ 7,806.11.

No desempenho de curto prazo, BTC.B movimentou-se -0.16% na última hora e -1.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.96M.

Informações de mercado de Lombard BTC (BTC.B)

Capitalização de mercado $ 127.60M$ 127.60M $ 127.60M Volume (24h) $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 127.60M$ 127.60M $ 127.60M Fornecimento Circulante 2.00K 2.00K 2.00K Fornecimento total 2,001.61257089 2,001.61257089 2,001.61257089

A capitalização de mercado atual de Lombard BTC é $ 127.60M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.96M. A oferta em circulação de BTC.B é 2.00K, com um fornecimento total de 2001.61257089. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 127.60M.