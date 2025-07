ALTLAYER

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

Nome da criptoALTLAYER

ClassificaçãoNo.307

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.38%

Fornecimento circulante3,755,148,016.850709

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.3755%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.688131910249869,2024-03-27

Menor preço0.022477745910425583,2025-04-07

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoAltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.