Preço de Wrapped eETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped eETH (WEETH) hoje é R$ 2,073.61, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEETH para BRL é de R$ 2,073.61 por WEETH.

Wrapped eETH ocupa atualmente a posição #7971 em capitalização de mercado, totalizando R$ 3.38B, com um fornecimento em circulação de 1.63M WEETH. Nas últimas 24 horas, WEETH foi negociado entre R$ 2,073.61 (mínimo) e R$ 2,143.11 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 27,501.32770796737596, enquanto a mínima histórica foi de R$ 7,787.463511717567737.

No desempenho de curto prazo, WEETH movimentou-se 0.00% na última hora e -0.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 19.93.

Informações de mercado de Wrapped eETH (WEETH)

Classificação No.7971 Capitalização de mercado R$ 3.38BR$ 3.38B R$ 3.38B Volume (24h) R$ 19.93R$ 19.93 R$ 19.93 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.38BR$ 3.38B R$ 3.38B Fornecimento Circulante 1.63M 1.63M 1.63M Fornecimento total 1,632,031.61611414 1,632,031.61611414 1,632,031.61611414 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Wrapped eETH é R$ 3.38B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 19.93. A oferta em circulação de WEETH é 1.63M, com um fornecimento total de 1632031.61611414. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.38B.