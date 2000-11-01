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Principais tokens de Base Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Base Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63.647,26
+%0,25
-%0,21
-%1,06
$ 1,27T
$ 6,65K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00091
%0,00
+%0,01
+%0,01
$ 74,87B
$ 51,85M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76,23
+%0,75
-%0,25
+%4,76
$ 44,17B
$ 364,28K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07013
+%0,60
-%2,37
+%1,85
$ 11,99B
$ 100,37M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.650,01
+%0,27
-%0,28
-%1,07
$ 7,41B
$ 2,03
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63.547
+%0,17
-%0,00
-%0,92
$ 6,19B
$ 307,15M
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,742
+%1,04
-%0,07
+%6,97
$ 5,73B
$ 70,05K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1.875,27
%0,00
-%0,00
-%1,14
$ 4,51B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0008
%0,00
+%0,02
+%0,03
$ 4,49B
$ 1,01M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2.073,61
%0,00
-%0,06
-%0,84
$ 3,38B
$ 0,01
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004445
+%0,52
-%1,43
-%4,53
$ 2,60B
$ 158,48B
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
%0,00
%0,00
%0,00
$ 1,46B
$ 6,79M
13
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88,34
+%0,54
-%1,87
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$ 1,36B
$ 1,66K
14
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7765
+%0,62
-%2,33
-%5,16
$ 1,31B
$ 977,30K
15
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05293
+%0,13
-%0,41
-%4,06
$ 1,23B
$ 1,00M
16
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,161
+%0,28
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$ 1,19B
$ 92,02K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002718
+%1,50
-%4,84
-%2,97
$ 1,12B
$ 71,34B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1,18
%0,00
%0,00
%0,00
$ 1,06B
$ 1,52M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1,9734
-%0,17
-%0,17
+%4,00
$ 989,19M
$ 28,97K
20
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1,11
%0,00
%0,00
%0,00
$ 872,05M
--
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2.021,76
+%0,18
%0,00
-%0,70
$ 863,22M
$ 27,78K
22
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 60.609
+%0,22
--
-%7,93
$ 845,87M
$ 287,24
23
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08769
+%0,54
-%2,82
-%5,27
$ 813,02M
$ 2,21M
24
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98,48
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-%0,00
+%4,93
$ 759,30M
$ 7,66M
25
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2.200,39
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-%0,64
$ 704,88M
$ 432,65K
26
GHO
GHO
GHO
$ 0,998453
%0,00
%0,00
+%0,08
$ 697,92M
$ 16,20M
27
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1,045
%0,00
%0,00
+%0,10
$ 696,39M
--
28
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63.776
%0,00
-%0,00
-%1,03
$ 653,85M
$ 596,96K
29
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2.113,81
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-%0,01
-%0,56
$ 605,91M
$ 26,50M
30
VVV
VVV
VVV
$ 11,961
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$ 558,42M
$ 6,38K
31
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0,998676
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%0,00
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$ 550,70M
$ 1,35M
32
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63.482
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%0,00
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$ 6,07K
33
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,45
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34
EURC
EURC
EURC
$ 1,15
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35
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
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$ 63.420
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36
Curve
Curve
CRV
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37
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0,4125
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38
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,5984
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39
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
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%0,00
%0,00
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40
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
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41
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
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42
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
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43
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0,94772
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44
SPX6900
SPX6900
SPX
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45
Velvet
Velvet
VELVET
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46
tBTC
tBTC
TBTC
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47
LayerZero
LayerZero
ZRO
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48
Cysic
Cysic
CYS
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-%1,32
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49
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,332
+%0,76
-%1,04
-%1,48
$ 227,09M
$ 161,80K
50
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63.875
+%0,29
%0,00
-%0,68
$ 221,11M
$ 77,35K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Base Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Base Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 1,550 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1476.32B.
Qual é o token de Base Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Base Ecosystem acompanhados na MEXC, BR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 81.12% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Base Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 1,550 tokens de Base Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Base Ecosystem incluem BTC, USDC, SOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Base Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Base Ecosystem é de aproximadamente $1476.32B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Base Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.