Preço de Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund hoje

O preço ao vivo de Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) hoje é $ 1.045, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JAAA para USD é de $ 1.045 por JAAA.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 696,502,702, com um fornecimento em circulação de 666.55M JAAA. Nas últimas 24 horas, JAAA foi negociado entre $ 1.045 (mínimo) e $ 1.045 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.045, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.009.

No desempenho de curto prazo, JAAA movimentou-se +0.02% na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

Capitalização de mercado $ 696.50M$ 696.50M $ 696.50M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 696.50M$ 696.50M $ 696.50M Fornecimento Circulante 666.55M 666.55M 666.55M Fornecimento total 666,553,774.734556 666,553,774.734556 666,553,774.734556

A capitalização de mercado atual de Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund é $ 696.50M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de JAAA é 666.55M, com um fornecimento total de 666553774.734556. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 696.50M.